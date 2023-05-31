惠譽信評表示，「根據監管機構的命令」完成14家主要網際網路平臺金融業務的整頓後，中國金融科技小額貸款機構的監管環境已經穩定下來，預計貸款將恢復增長。

由於馬雲和螞蟻金服是陸資金融科技融資平台在2020年被整肅的開始，這兩年多來的故事發展外界多無法清楚了解，惠譽這份報告也寫的很謹慎，一方面對該行業的非金融業身份，肯定嚴格監管的必要；另方面也要說明，監管機構對該行業施加了商業限制，以減少過度增長和監管套利的風險，也使得金融科技融資行業的增長不要太快，一定要低於疫情前的水準。

金融科技融資行業在大陸市場是一項必要的非銀行體系成員，是資金不足之借款人的重要金融服務提供方，惠譽並強調，它對於促進中國的金融包容性至關重要，近年因Covid-19的消費行為改變，以及創新技術支持的信貸解決方案，市場滲透率不斷提高。

大陸官方對於金融科技創新商模進行整改，最終祭出的新規則，有要求業者增加資本要求，更嚴格的信用槓桿要求，並且至少30%的共同貸款資金由傳統銀行共同提供。最後一項要求，要確保線上貸款人和銀行之間的風險分擔，並遏制“原產地到分銷”模式構成的風險。