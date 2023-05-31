一名卓姓男子和一名15歲的女學生在一起，沒想到遭到女學生父母反對，他被分手怒狂傳訊息威脅，甚至恐嚇對方與對方父母，寫出「看妳爸媽有幾條命」，恐怖情人的狀況，讓女學生告知媽媽，女學生母親也報警提告保護自己和女兒。

15歲女學生交男友，卻遇上恐怖情人，分手後不斷傳訊威脅。（示意圖／翻攝自pixabay）

據起訴書指出，一名台北市的卓姓男子和一名15歲女學生交往，但兩人交往一年卓男就將女學生帶到捷運站廁所發生關係，隨後女學生父母知道女兒談戀愛，就要求兩人分手，專心課業上。但這讓卓男相當氣憤，開始要脅女學生不能跟他分手，並威脅要把兩人的視訊畫面傳上網，「放心我會讓你成為全校最紅的一個」，更在社群網站上寫出「想看嗎？看情況凌晨2點放出」。

隨後又表示，女學生已經16歲，等到18歲就能離開他們，在被對方父母告時，他也留言寫下「請問你媽告什麼？找死...看妳爸媽有幾條命，破壞我們付出代價」，這些舉動都嚇壞女學生，剛開始父母表示不用理會對方，但卓男變本加厲，表示要讓她家破人亡，更威脅「我一定一巴掌把妳打成聾子」。

讓女學生母親直接報警，卓男也向檢警坦承犯案，加上這些言論，檢警表示依14歲以上未滿16歲猥褻行為、誘拐未滿20歲女子脫離家庭未遂、強制未遂、危害安全及公然侮辱罪將他起訴，並請法院依法加重其刑。

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