大陸浙江一名女子近日剛入職一間公司，但她才剛上完一天班，就因家裡有事而提出離職，沒想到公司經理竟暴怒，甚至還動手推搡毆打她，讓她氣炸報警處理，目前公司正在處理此事件，不便多做回應。

根據《百姓關注》報導，浙江台州一名陳姓女子剛入職一間公司，但因為家中有急事要處理，因此在上班一天後就提出離職，沒想到公司經理得知後勃然大怒，甚至還動手推搡、毆打她，她也趕緊將畫面全錄下，但經理不滿此舉，立刻上前制止並表示「做什麼？錄影做什麼？搞什麼鬼啊？還錄影」，雙方隨後爆發肢體衝突，陳女表示「他居然對我上手，一隻手抓住我一隻胳膊，一直推我，最後使勁一下就把我推倒了，我直接撞到了後面的音箱上，然後摔在了地上。」

從影片可以看到畫面天旋地轉，相當混亂，還能聽見男子的咆哮聲、該網友的驚呼聲以及金屬物品落地的聲音。陳女指出，「此前在簽訂合同時，上級要求自己將身分證交給公司一周，一周內若不適應，可以隨時取回身分證離開公司」，隨後她也報警處理。

對此，該公司工作人員表示已知此事，會進行處理，不過後續處理情況不便告知。消息曝光後，不少網友留言表示「不管怎麼說，都不應該動手」、「太過分了！」、「雙方說好可以在一個星期之內離職，竟然還有押身分證一聽，做不到就別給承諾」。

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