大陸江蘇省南通市一家養豬場內的5000頭豬，日前在一夜之間全部死亡，導致老闆損失超過千萬人民幣。員工透露，由於最近豬價低迷，老闆為了省錢沒雇夜間值班員工，當晚養豬場突然跳電，因為沒有人值班，導致內部溫度急速上升，加上空氣不流通，數千頭豬才會被活活悶死。

綜合陸媒報導，蔣姓員工表示，由於最近豬價低迷，老闆到處節省成本，沒有雇夜間值班員工，代表養豬場若出現異常，也不會有人發現；本月29日晚間，養豬場突然跳電，因沒人值班，未能及時重啟電源，導致內部溫度急速上升，加上空氣不流通，5000頭豬就這樣被活活熱死。

養豬場員工表示，工作人員隔天早上到場，才發現大量豬隻死亡，更令人遺憾的是，即使有些豬還存活，但由於沒有及時搶救，最終也無法倖免於難，初估損失至少超過人民幣1000萬元（約新台幣4319萬元）。

報導指出，這次事故突顯了豬場管理中的漏洞和缺失。在如此關鍵的環節，沒有人值夜監控，導致問題得不到及時解決，最終釀成了悲劇。此外，老闆養豬並沒有採取足夠科學的方式，也不夠細心。在飼養過程中，保持豬場環境的溫度、濕度、通風，不僅可以提高豬的成活率，還可以有效降低疾病蔓延，馬虎不得。

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