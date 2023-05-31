《每日星報》報導，26歲達莉亞原先在俄羅斯東部烏蘇里斯克(Ussuriysk)一處森林中收集蕨類植物，未料愛犬竟走失，就在她尋找愛犬的過程中，一隻巨大的西伯利亞虎突然撲向她，造成達莉亞的肩膀和雙臂被撕咬。

根據達莉亞表示，「我當時往附近看，看到一頭老虎正在往我的方向撲過來，我立刻往後逃跑，可是跑沒幾步就跌倒，老虎瞬間壓在我身上，並且開始咬我」。正當她無力掙脫時，米沙開著卡車疾駛撞向西伯利亞虎，米沙成功嚇阻這隻西伯利亞虎，救了妻子的性命。

達莉亞隨後被送往市中心醫院接受治療，她的手部撕裂傷還縫了4、5針，並住院接受觀察長達1周，而米沙英勇的救妻行為也在當地引起關注，不過米沙恐怕面臨高達2萬英鎊，約新台幣75萬元的罰款，原來，西伯利亞虎是保育動物，米沙衝撞老虎的作法恐違法，除此之外，專家從現場血跡判斷，認為這對夫妻和西伯利亞虎有搏鬥痕跡，懷疑他們可能是盜獵西伯利亞虎的獵人，目前，警方與西伯利亞虎專家正在對此事件進行調查，並對達莉亞的證詞進行詳細的審查。

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