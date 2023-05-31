因應氣候環境變遷、產業科技變革、世界局勢改變，城市應與時俱進持續創新，台中市政府都市發展局與逢甲大學今（112年）6月9日將共同主辦｢2023城市趨勢國際論壇—未來台中：城市．社會．行動｣，即日起至6月2日前報名，邀集國內外城市建築的規劃專家與政府部門，以實際經驗分享、交流，盼透過城市規劃及設計交流，齊為台中的未來激盪出更多發展策略。

都發局指出，論壇活動邀請美國哈佛大學設計學院院長Sarah M. Whiting及Ron Witte教授進行專題演講，Sarah M. Whiting院長致力於建築教育推動，於2017年獲頒美國Architectural Record雜誌女性建築獎，並於2014、2016、2019年多次被美國Design-Intelligence雜誌選為年度教育家，長期投入城市主義與城市理論研究，相關著作探討全球化的城市環境，並經常受邀擔任建築及都市設計評論家；Ron Witte教授則擁有麻州、加州、德州註冊建築師資格，曾任教於萊斯、肯塔基、伊利諾理工學院等知名大學，實際參與國際飯店、體育場、校園、博物館等項目設計，並將實際規劃設計經驗藉由著作與期刊發表。

活動於今（112）年6月9日13時10分開始報到，由逢甲大學副校長黎淑婷主持，並邀請逢甲大學董事長高承恕、智慧城市碩士學位學程教授曾梓峰、都市計畫與空間資訊學系教授劉立偉與陽明交通大學建築研究所教授曾成德等學者參與對談，聚焦台中未來發展。(圖/台中市政府提供)

都發局表示，兩位教授共同成立WW Architecture建築師事務所，事務所參與多項國際機場、公共建築的競圖與實績案例，掌握國際城市的發展與趨勢。哈佛大學設計學院為全球設計領域學術領導者，藉由兩位教授的研究與國際城市的實際規劃設計，與台灣在地城市規劃、建築領域專家及政府部門進行交流，包含逢甲大學董事長高承恕、副校長黎淑婷、智慧城市碩士學位學程教授曾梓峰、都市計畫與空間資訊學系教授劉立偉、陽明交通大學建築研究所教授曾成德，共同參與對談，以宏觀思維超前預判城市的優勢潛力、運作機制，聚焦台中未來的發展。

都發局說明，專題演講內容將以城市設計的趨勢與創新、城市設計的行動與實踐為主題，探討規劃專業的工具與技術，實踐公共生活、實質環境的社會性、公共性與參與性，透過國際城市實績案例分享，強化「社會」與「專業」的整合。

活動於今（112）年6月9日13時10分開始報到，由逢甲大學副校長黎淑婷主持，並邀請逢甲大學董事長高承恕、智慧城市碩士學位學程教授曾梓峰、都市計畫與空間資訊學系教授劉立偉與陽明交通大學建築研究所教授曾成德等學者參與對談，聚焦台中未來發展。(圖/台中市政府提供)

本論壇將於6月9日下午1時30分於逢甲大學人言大樓1樓舉行，並自即日起至6月2日開放報名，相關活動資訊詳見市府都發局網站，請上網報名；邀請關心城市發展的朋友們一同參與。（台中市政府 廣告）