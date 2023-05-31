因應氣候環境變遷、產業科技變革、世界局勢改變，城市應與時俱進持續創新，台中市政府都市發展局與逢甲大學今（112年）6月9日將共同主辦｢2023城市趨勢國際論壇—未來台中：城市．社會．行動｣，即日起至6月2日前報名，邀集國內外城市建築的規劃專家與政府部門，以實際經驗分享、交流，盼透過城市規劃及設計交流，齊為台中的未來激盪出更多發展策略。
都發局指出，論壇活動邀請美國哈佛大學設計學院院長Sarah M. Whiting及Ron Witte教授進行專題演講，Sarah M. Whiting院長致力於建築教育推動，於2017年獲頒美國Architectural Record雜誌女性建築獎，並於2014、2016、2019年多次被美國Design-Intelligence雜誌選為年度教育家，長期投入城市主義與城市理論研究，相關著作探討全球化的城市環境，並經常受邀擔任建築及都市設計評論家；Ron Witte教授則擁有麻州、加州、德州註冊建築師資格，曾任教於萊斯、肯塔基、伊利諾理工學院等知名大學，實際參與國際飯店、體育場、校園、博物館等項目設計，並將實際規劃設計經驗藉由著作與期刊發表。
都發局表示，兩位教授共同成立WW Architecture建築師事務所，事務所參與多項國際機場、公共建築的競圖與實績案例，掌握國際城市的發展與趨勢。哈佛大學設計學院為全球設計領域學術領導者，藉由兩位教授的研究與國際城市的實際規劃設計，與台灣在地城市規劃、建築領域專家及政府部門進行交流，包含逢甲大學董事長高承恕、副校長黎淑婷、智慧城市碩士學位學程教授曾梓峰、都市計畫與空間資訊學系教授劉立偉、陽明交通大學建築研究所教授曾成德，共同參與對談，以宏觀思維超前預判城市的優勢潛力、運作機制，聚焦台中未來的發展。
都發局說明，專題演講內容將以城市設計的趨勢與創新、城市設計的行動與實踐為主題，探討規劃專業的工具與技術，實踐公共生活、實質環境的社會性、公共性與參與性，透過國際城市實績案例分享，強化「社會」與「專業」的整合。
本論壇將於6月9日下午1時30分於逢甲大學人言大樓1樓舉行，並自即日起至6月2日開放報名，相關活動資訊詳見市府都發局網站，請上網報名；邀請關心城市發展的朋友們一同參與。（台中市政府 廣告）
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