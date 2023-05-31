一名女網友上網發文詢問網友意見，主要是家裡的房子因爸爸在家輕生，閒置超過20年，近期媽媽有賣房的念頭，但姊妹們覺得可以等都更，猶豫該如何處理，文章引起網友們熱烈討論，有人點出關鍵還是在價格，沒有賣不出的房子。專家則建議，如果條件允許是可以考慮等都更，屆時就沒有凶宅折價的問題。

原Po在Dcard論壇上發文，媽媽在高雄有一棟屋齡40年的房子，但爸爸20年前在家輕生，之後她將媽媽與妹妹接到台北一起生活，房子也從那時候閒置至今，近年來媽媽身體不好，有想要賣掉房子的念頭。

不過姊妹倆都不想要南下處理，加上擔心能處理凶宅案件的房仲並不多，傾向放著等都更，也好奇是否有更好的處理方式，因此上網詢問網友們的意見。

不少網友認為，現在觀念較為開放，凶宅不像以前充滿禁忌色彩，買家購買的意願也有提升，關鍵還是價格，「看你們開的價格吧，有些價錢開出來都比鬼可怕多了」、「價錢便宜沒整理還是會有人買的，沒錢比鬼可怕」、「沒有賣不出去的房子，只有賣不出去的價格」、「問題出在價格不是凶宅。」

ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，凶宅一定會有折價的問題，如果土地尺寸大、面前道路寬、整合難度較低的話，有機會確實可以等等看都更，到時候房子整個拆掉，就不會有凶宅折價的問題。