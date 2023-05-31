聯合國日前公布世界人口統計數據，其中印度總人口數來到14.28億，正式超越大陸的14.25億，成為世界上人口最多的國家，引發外界高度關注。BBC News中文網以「印度人口超越大陸，它能成為一個全方位的超級大國嗎」為題撰文分析，直指光靠人口和經濟還不夠格，還要看地緣政治與軍事力量，而印度在這些方面還望塵莫及。

報導指出，大陸是世界第二大經濟體，幾乎比印度大上五倍之多，印度僅排名第五，且印度中產階層規模相對較小，若想實現「大陸式」爆發增長，需要下重本投資教育、提升生活標準、實現性別均等和經濟改革。

若從軍事方面來看，大陸比印度多近60萬兵力，且重點投資建設國防工業，根據美國科學家聯盟估算，北京的核武器庫規模是印度的2.5倍。值得關注的是，大陸在國防軍工領域有明顯優勢，印度則傾向與歐洲和美國維持良好關係，這兩國擁有絕大部分軍事力量。

進一步從地緣政治方面來看，雖然印度被西方視為關鍵的地緣政治夥伴，但報導指出，北京手握聯合國安全理事會五個常任理事國席位之一，這意味著大陸在這個組織中，幾乎對一切重大決策均有包括否決在內的決定權，雖然過去數十年，印度與其他新興經濟體都想設法改變此局面，但還沒有人成功過。

日經中文網先前以「印度人口超大陸，能否牽引世界經濟？」為題撰文指出，目前印度的人均GDP只有大陸的六分之一，面臨的困境包括在社會資本的擴充方面落後於人、失業率較高，而且因為經商環境艱難等，很多企業對投資畏縮不前。

另根據第一財經報導，上海國際問題研究院秘書長劉宗義則表示，對於像印度這樣每年有1200萬人達到就業年齡的國家來說，如果無法創造足夠就業職缺，所謂的人口紅利可能將成為一場人口災難。