中國大陸下令禁售美國記憶體廠美光部分產品。美媒報導，北京對美國採取出口管制措施，是最具意義的報復行動，陸方此舉除了不會傷害自家產業，又凸顯出強硬作為，挑選美光制裁，儘管不至於嚇跑外企，但也意味著反擊美國的手段有限。

分析指出，拜登政府聯手荷蘭、日本等盟國，限制大陸獲取先進晶片和技術，大陸雖提出強烈譴責，但很少對美企採取有意義的報復手段，直到日前七大工業國家（G7）峰會發表聯合聲明，將團結因應來自中國大陸的「經濟脅迫」，大陸才決定開鍘美光，這反映出北京當局做法已在改變。

目前美光營收有11%來自大陸，北京此舉對美光造成傷害，卻不會對自家產業傷筋動骨，因為大陸本土供應商、南韓三星和SK海力士的產品都可彌補美光缺口，相較之下，陸方不敢對高通和英特爾出手，兩家美企產品不易被取代，恐會波及自家供應鏈。

傑富瑞（Jefferies）分析師包括Edison Lee等發布研究報告指出，大陸最新措施對美光衝擊相當有限，原因在於，範圍鎖定在關鍵資訊基礎設施，即具有安全風險的數據中心或雲端計算等業務，但美光的產品多半用在消費性電子產品上。

喬治城大學教授Evan Medeiros也認為，大陸封殺美光其實沒有付出成本，顯示大陸找尋不會砸傷自己的報復工具，這次甚至不算是報復。

儘管對美光殺傷力看似不大，仍有美國專家不以為然，地緣政治風險控管機構Trenchcoat Advisors創辦人、前FBI官員Holden Triplett表示，任何在大陸營運的外國企業都不該被詭計欺騙，這些擺明了就是政治行動，任何企業都可能成為下一個受害者。