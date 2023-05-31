國安會秘書長顧立雄29日時表示，對於台海問題，美國採「不講明但不排除介入」戰略模糊，顧立雄指出，美國於宮古海峽、巴士海峽的前進部署，這部分就是一種嚇阻，這能讓中國大陸不能排除美國會介入的可能性，但也不讓中國大陸有藉口說美國率先改變現狀，因此戰略模糊是很重要的。對此，退役中將帥化民30日就表示，「真正懂的戰爭問題的顧問應該是邱國正」，引發討論。

帥化民30日在中天節目《頭條開講》中猛轟，「這個顧立雄講的話就是扯淡，你懂不懂美軍的實力？至少要懂美軍有沒有參與作戰的意願」，帥化民更強調，「真正懂的戰爭問題的顧問應該是邱國正，邱國正知道自己的實力，也知道對方的實力，來評估和美國介入的程度」。

帥化民也質疑，「那顧立雄不聽這個，蔡英文也放任出來胡說八道，不能懷疑美國，那我們能求得安全嗎？」帥化民坦言，「照顧立雄跟美國人配合的做法，就是台灣每個老百姓都去當游擊隊，如果說小型武器能夠決定大戰的戰果的話，全世界還要買飛機、坦克、導彈幹嘛？每個人揹上兩把槍就扭轉戰局了，那不是笑話嗎？」

最後帥化民更強調，「戰爭不是單一個武項取決勝負的，而蔡英文有個問題，這種國家生死危亡的問題，應該是聽邱國正的，而不是來聽顧立雄和陳建仁的」。