副總統賴清德近日出席台大座談，談核能政策轉彎引發爭議，被問及「最想跟哪位國家元首共進晚餐」時，賴竟秒回「習近平」，賴辦對此解釋核能屬極端狀況的因應，賴也補充說想藉機勸習「放輕鬆一點，不用壓力那麼大」。媒體人謝寒冰30日在《新聞大白話》節目直言，依台灣目前再生能源發展狀況，未來天然氣絕對不只50％，茲事體大，賴清德被逼到牆角，只好隨便找個根本鬼扯的說法硬湊，但很快就被黨內及政院出來打臉。

謝寒冰表示，雖然學生沒有講極端這兩個字，但發生戰爭確實是相對極端的狀態沒錯，但學生的問題是，當我們國家把所有能源向天然氣孤注一擲，超過百分之50，事實上以未來這樣的發展，絕對不只50％，因為現在的設定是20％要是再生能源，請問台灣的再生能源真的達得到20％嗎？所以顯然天然氣佔的比例會更高，燃煤也會更高，當我們這麼依賴火力發電的時候，台灣根本不產這些東西，那請問一下未來要怎麼解決？

「所以這是一個非常嚴重的問題！」謝寒冰強調，但顯然賴清德既沒有準備，也不想解決這個問題，所以他現場被問到很尷尬、答不出來的時候，只好東拉西扯，說我們把核能機組拿出來緊急使用。但是賴清德到底知不知道核能機組是什麼東西？你如果都把它停機了，每年要花很多預算去維護、檢查，這是核能，可不能開玩笑，你以為是柴油發電機？而且最近才把原能會降級成核安會，整個執照申請全部都要重來。

謝寒冰指出，而且連法令也要修改，這是茲事體大的事情，賴清德真的想過這件事嗎？所以光從他回答就知道，他根本就在鬼扯，只是因為被學生逼到牆角，不得已隨便找個說法硬湊。但是這一回答，在民進黨內部就炸鍋了，黨部也好、甚至整個行政院也好，全部出來打賴清德的臉。

「為什麼，因為賴清德現在連自己到底在搞什麼，都搞不清楚！」謝寒冰提到，而且他秒答習近平，這個就透露出，原來他就是真正的中共同路人！他朝思暮想的就是習近平，每天幻想的就是什麼時候能跟習近平吃飯。他很好笑，說他要勸習近平不要那麼緊張？「我怎麼看都是你比較緊張！」已經緊張到語無倫次了。