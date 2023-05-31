共軍航母「山東」艦上4架艦載機「殲-15」於上月10日上午出現在東部外海進行編組演訓，從台灣東部進入台灣防空識別區，創下首例。對此，前空軍副司令張延廷29日就表示，「甲板的右邊這個區塊，你看這個區塊多黑，這就輪胎，我看這個顏色就知道，中共對山東艦的殲-15戰機的起降，非常的頻繁」，引發討論。

張延廷29日在中天節目《Cti Talk》中表示，「可以注意到甲板的右邊這個區塊，你看這個區塊多黑，這就輪胎，我看這個顏色就知道，中共對山東艦的殲-15戰機的起降，非常的頻繁」，張延廷更坦言，「光是看山東艦甲板黑的就知道，這兩條黑黑的就是戰機輪胎降落，撞上去的磨損」。

張延廷更接著分析，「而山東艦上起飛的引導線就沒有黑的，落地端越黑，表示起降越頻繁，這個就可以看出來山東艦前一陣子在台灣的花東外海，也到菲律賓海去做演練，這起降的頻率就蠻高的」。