美國外交教父、前國務卿季辛吉27日歡慶100歲生日，他表示不認為中國大陸冀望稱霸全世界，但北京可能期待成為亞洲的主導力量。前立委郭正亮29日在《全球大視野》節目強調，季辛吉所重視的國際現實主義，就是要深入去了解一個國家的政治跟文化，才知道那個國家的戰略意圖。不要以為全世界都跟美國、蘇聯一樣，要用民主或社會主義征服全世界。中國大陸是要讓周邊處在一個安全的狀態，並不是想要成為天可汗。

「我覺得中國大陸是要讓周邊處在一個安全的狀態！」郭正亮表示，有個比喻，就像長城，中國大陸永遠都在尋求自己的安全，可是並不是對外擴張，他是覺得外部總有一些外力要進來影響他。可是現在到了習近平這個階段，他提出三大倡議，那個境界已經超越了長城這個比喻。包括全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，他並沒有要做老大的規劃。比如說中國中亞高峰會，他有叫中亞稱呼中國叫天可汗嗎？沒有。

郭正亮提到，中國現在準備跟中東的海灣國家簽經貿協議，中東國家也沒有把他當成共主。他也沒有像美國這樣到處去設軍事基地。季辛吉他很重視，國際現實主義就是要深入去了解一個國家的政治跟文化，你才知道那個國家的意圖。

「我是把季辛吉看成老師的人，所以我一直在學習他的研究方法。」郭正亮指出，就是要深入了解一個國家的政治跟文化，才會真正了解一個國家形成戰略，是用什麼角度在思考。不要以為全世界都跟美國、蘇聯一樣，都是要征服全世界。因為過去就是有這兩個版本，一個就是美國，華盛頓共識，他認為民主制度跟自由市場要征服全世界，要改變別人的制度。蘇聯也是一樣，就是社會主義要征服全世界。

郭正亮強調，事實上其他國家不是這樣思考的，所以美方顯然沒有進入中國的政治跟文化去做理解，才會得出中國大陸想稱霸世界的結論。