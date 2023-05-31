48歲「不老男神」林志穎近來和陳若儀帶小孩出國旅遊，行程包括參觀教堂、品嚐美食、參觀異國建築等等，玩得相當開心，其中更有林志穎最愛的賽車。30日，陳若儀曬出夫妻倆難得的同框照，打卡地點是摩納哥一級方程式比賽會場，開心表示：「It’s been an amazing week.(這是精彩的週末)」，引起外界注意。

林志穎去年7月駕駛特斯拉發生自撞車禍，經歷大大小小的手術跟復健，總算挺了過來，最近一家五口前往法國旅遊，林志穎重披賽車戰袍，帥氣的模樣讓粉絲高興地說：「小志回來了」，此外，夫妻倆此行與多位賽車手見面，F1西班牙賽車手馬克吉恩(Marc Gené)日前便親自開車，解說賽道環境給夫妻倆聽，讓許多賽車迷羨慕不已。

而近日陳若儀則跟F1法拉利車隊車手查爾斯勒克萊爾、大陸F1名賽車手周冠宇合照，可見穿著紅色小可愛配上短裙的她，能與世界頂尖好手交流，笑得非常開心，另一方面，鮮少同框的夫妻倆也留下合照，林志穎一身休閒打扮，豎起大拇指比讚，且雙眼炯炯有神，跟車禍前一樣，維持帥氣又凍齡的長相。

網友們見到他健康的模樣，紛紛加油打氣：「林志穎克服自己，開始玩賽車了，真的牛」、「勇者歸來，恭喜小志」、「超級賽車手，志穎哥加油」、「恭喜重返賽場」、「活著最好了」、「終於又看到老大賽車動態了」、「林志穎依舊帥炸啊。」