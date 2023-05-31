用房子的名義來定義「珍愛」？有位新婚人妻在網上抱怨，她表示日前和老公了房子，想到房子要用誰的名字登記，對方竟回答「共同持有」，瞬間讓她氣炸，並認為「都結婚了為什麼要登記共同持有，這樣以後會很複雜」，且轉述給自己的父母後，父母也認為這樣沒安全感、沒保證，還不如趁現在「沒有共同財產和小孩，離婚比較簡單，早點斷捨離是好的」。

一名剛新婚的人妻在「匿名公社」發文，她抱怨日前還老公看房子，便問了老公一句「打算房子登記誰的名字」，沒想到對方竟回答「共同持有」，讓她失望透頂很不高興，認為頭期款、房貸都是2人一起繳，貸款人也是她，為什麼房子不是登記她的名子，並認為「都結婚了為什麼要登記共同持有，這樣以後會很複雜」。

後來，她將這件事轉述給父母聽，而父母生氣又傻眼，也認為房子並非女婿1人而買，房子應該登記在自己女兒名下，這樣才可以給女兒有保障和安全感，若女婿堅持原本的想法，認為2人應該離婚，反正2人也才新婚不久，「沒有共同財產和小孩，離婚比較簡單，早點斷捨離是好的」。

文章一出，網友全看傻眼，紛紛留言表示「你老公才沒保障，不會錢全部自己出，就登記你名字？」、「男生女生都要保障，不管誰的名字，婚後財產就是各半，只想財產那不要結好了」、「用房子的名義來定義珍愛？」、「什麼樣的父母養出什麼樣的女兒，貪，要離快離」、「才結婚就想離婚了，那趕緊離一離吧」、「你這樣自私的女人為何能嫁的出去？」。