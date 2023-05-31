老公不會開車！一名人妻抱怨，自己結婚10年，老公卻堅持不開車，只因為婆婆說了2句話，讓她非常後悔嫁給對方，未料抱怨文章一出，卻反而被網友一面倒公幹。

女網友在臉書「匿名2公社」表示，很後悔嫁給一個不會開車的老公，她說自己已經是2個小孩的媽媽，老公明明有駕照，卻不敢開車上路，原因竟然只是婆婆說自己很怕車禍，而且開車容易違規被罰款，老公就堅持不開車。

原PO大罵，老公根本就是個媽寶，實在很忌妒可以開車出門的家庭，「有沒有辦法讓老公開車啊」。

文章曝光後，底下風向卻一面倒，網友大酸原PO：「這老公是很沒用，但你不會自己開嗎」、「離婚改嫁小黃啊」、「你是嫁給老公還是嫁給司機」、「為什麼不自己去學」、「哪裡有規定車一定要男方開嗎」、「人家就對開車有障礙，強迫別人做不敢做的事，出意外怎辦」、「討厭媽寶，但不敢開車跟媽寶有什麼關係」、「都過10年了，有時間抱怨，就是沒時間報名駕訓班」、「自己學就不用看人臉色了」。