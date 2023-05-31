中國大陸官方30日宣布，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。月球南極沙克爾頓隕石坑因可能留有結冰水，成為設置太空站的戰略要點。國際戰略專家賴岳謙30日在《頭條開講》節目強調，美國揚言2025、26要登月，但美國太空總署平均年齡53歲以上，中國則是35歲生氣勃勃。中方陸續做到北斗三步、航母等計畫，預算、人才、設備都準備好，打算要在月球住下來，並把小型核電站蓋起來，不是像美國那樣玩票的。

「當然要搶快！美國人說我會快，因為美國人說2025、最慢2026就要登陸、要把人送上去了！」賴岳謙表示，但是他有沒有足夠的錢？有沒有足夠的人？還有美國太空總署的人平均年齡老了一點，53歲以上，中國大陸的平均年齡35歲，所以一個是生氣勃勃，一個已經慢慢老態龍鍾了。

「美國能不能如期完成？這有一個大問號！」賴岳謙指出，但是中國大陸提出2030就要登月，世界各國、尤其大國的反應，都說一定會做到。這代表中國的科學界已經在國際間獲得了信譽，被信任，因為當他提到北斗三步計畫，就做到了；他提到航母，他就做到了。所以中國大陸的科技發展，當他具體地規劃出來，宣布任務啟動、什麼時候完成，基本上就是論證都完成了，預算、錢、人、設備都弄好了。

賴岳謙提到，為什麼選擇這個坑？因為上次採回來的，測試以後發現確實有水份。所以為什麼都要選擇這個地方，因為在月球上面要建立一個基地，中國的目的不是只有點到為止，是要在那個地方住下來。所以他有分好幾步驟：要先登，然後要尋、要採，然後最後要建。他是一步一步要來做的，所以中國大陸這個計畫不是像美國那樣玩票的，我來一下，52年以後再回來，還不知道能不能回去？

賴岳謙強調，但是中國大陸的做法就是，我要在這個地方去研究、了解，要建立太空站，一旦建立太空站，他一定需要水，水是維生最重要的；需要氧氣，氧氣可以送過來。可是他還需要電，因為會很熱、會很冷，既然既熱又冷，就需要大量的電。這個電據說跟俄羅斯已經有在研究，要把小型核電站送上去、蓋上去，來負責供應他們所需要的電。