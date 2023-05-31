台北地檢署

im.B集團吸金詐騙案持續延燒，台北地檢署30日指揮刑事局等單位發動第4波偵查行動，兵分14路搜索、拘提與主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)交往甚密的前行政院政務顧問陳振坤，及該集團業務、會計、客服6人，並在陳振坤經營的旅館內查扣125箱、市價262萬元的噶瑪蘭原酒，警訊後將陳嫌等人移送北檢複訊。檢方訊後31日凌晨諭令陳振坤5萬元交保。

檢警本月3日展開首波偵查行動，拘提涉嫌吸金詐騙逾25億元的主嫌曾耀鋒及其父親、女友、重要幹部8人到案。檢警接獲檢舉，指曾嫌透過陳振坤買了125箱、750瓶，每瓶要價3500元的噶瑪蘭原酒，作為曾嫌邀宴政商名人之用；曾嫌並在檢警發動搜索前，4月底透過陳振坤將羅東鎮公正路上、原提供給立委陳歐珀作為服務處的商辦大樓，過戶到熊姓男子名下，涉嫌幫曾嫌洗錢脫產。

檢警調查，陳振坤有竊盜、侵占等前科，在宜蘭從事代書、不動產投資及經營旅館等生意，從2019年起即認識曾嫌，在案件爆發前幫他購買、投資當地多筆不動產。

im.B事件爆發後，陳歐珀遭踢爆使用曾嫌的房產及車輛，陳歐珀卻推說是陳振坤介紹提供，令陳振坤不滿，向朋友抱怨自己是因陳歐珀才認識曾嫌，還幫他購買囤積價格不斐的威士忌，不料，現在陳歐珀卻把責任全推到他身上。

檢警昨至宜蘭、台北、桃園、台中等14處搜索，拘提陳嫌及集團人員共6人到案，在宜蘭市陳嫌旅館地下室查扣到125箱名酒。發現陳嫌幫曾嫌將羅東公正路上的商辦，以1000多萬元的價格轉移設定給熊姓男子，但尚未完成過戶；因陳嫌與熊男父子熟識，檢警將再調查釐清熊男是否為不知情第三者，及陳嫌有無幫曾嫌脫產。全案依銀行法、詐欺、組織等罪嫌偵辦。