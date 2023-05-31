好市多商品量大便宜，退貨又容易，廣受民眾歡迎，但其會員制也導致許多人至今無緣入內。近日就有網友表示，自己到上海好市多逛，發現付費超級方便，反觀台灣要指定卡片，大嘆「台灣怎搞的」，引起網友大戰。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示自己跟風去上海的好市多，用台灣好市多卡順利進去，結帳時發現無論是Visa卡、微信、支付寶都可以用，付款相當方便，「台灣怎搞的一定要誰的卡才可以」。

貼文發出後，短短1天高達2680則留言，不少網友認同：「去過其他法國、日本的，真的只有台灣指定卡片」、「台灣好市多結帳刷卡不方便是眾所皆知的事了」、「光是要用指定專屬信用卡，就讓我對它有點反感」、「美國也是刷什麼都可以，只是刷指定卡有優惠」。

但也有許多人不滿，反對原PO：「那你就留在上海繼續買啊」、「思維不同，台灣要賺卡費，大陸人多來消費比較重要」、「不綁卡下一步，就要要求所有卡片都能享受優惠」，此外有人點出真正原因：「好市多的卡是全球通用，在台灣辦卡，到美國好市多也可以用。上海太多外國人了，所以不得不開放VISA國際信用卡，你到蘇州好市多看看，一樣不能刷VISA信用卡」。