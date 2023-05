韓國樂團「N.Flying」去年11月疫情解封沒多久,就立刻來台舉辦演唱會,今年4月再度登台開場,近日又宣布雙主唱李承協和柳會勝將於7月30日登寶島開唱,除了會帶來不同以往的全新表演外,將舉辦面對面專輯簽售會,購票者活動結束後均可參加粉絲歡送,更會有機會抽到合照等福利。

「N.Flying」今年5月20日迎來出道8周年,雖然成員們陸續入伍,吉他手車勳已於3月20日當兵,貝斯手徐東成在5月8日入伍,緊接著鼓手金宰鉉在5月25日也履行國防義務,但不忘在8周年當天發表新單曲〈Once in a BLUE MOON〉獻給N.Fia(官方粉絲名),感謝這一路陪伴,未來會一起攜手走下去。

「2023 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'FOREST OF 2RAVELERS' IN TAIPEI」將於7月30日(日)在Zepp New Taipei舉行,門票全場均一價 NT$4200,門票將於6月10日(六)中午12點在 ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣,更多詳情請洽西林國際官方臉書查詢。