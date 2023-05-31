韓國樂團「N.Flying」去年11月疫情解封沒多久，就立刻來台舉辦演唱會，今年4月再度登台開場，近日又宣布雙主唱李承協和柳會勝將於7月30日登寶島開唱，除了會帶來不同以往的全新表演外，將舉辦面對面專輯簽售會，購票者活動結束後均可參加粉絲歡送，更會有機會抽到合照等福利。

「N.Flying」今年5月20日迎來出道8周年，雖然成員們陸續入伍，吉他手車勳已於3月20日當兵，貝斯手徐東成在5月8日入伍，緊接著鼓手金宰鉉在5月25日也履行國防義務，但不忘在8周年當天發表新單曲〈Once in a BLUE MOON〉獻給N.Fia（官方粉絲名），感謝這一路陪伴，未來會一起攜手走下去。

「2023 SEUNG HYUB ＆ HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'FOREST OF 2RAVELERS' IN TAIPEI」將於7月30日（日）在Zepp New Taipei舉行，門票全場均一價 NT$4200，門票將於6月10日（六）中午12點在 ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，更多詳情請洽西林國際官方臉書查詢。