南韓人氣男團ASTRO成員文彬上月19日在家中離世，享年25歲，當時在隊內與文彬感情甚篤的車銀優從美國緊急返韓，並到追悼會場留下寫著「你這壞傢伙」的紙條，之後出席活動，更以憔悴模樣現身。久未更新IG的他，29日曬出文彬生前唱歌的畫面，還在Youtube上傳獻給好友的翻唱影片，讓粉絲為之揪心不已。

車銀優先在IG曬出身處錄音室的獨照，戴著鴨舌帽的他壓低帽沿，看不清楚整張臉，但貼文配上雨天的符號，象徵內心的不愉快，除此之外，車銀優也一連上傳多則限時動態，戴著黑色墨鏡的文彬，與隊友一同高歌，車銀優則在一旁拿出拍立得，拍下文彬對鏡頭比YA、喝交杯酒的珍貴照片，可惜人已經不在了，車銀優難過留下：「My Friends(我的朋友)」，道盡對已故好友的思念之情。

車銀優曬出文彬生前唱歌的畫面，十分感傷。(圖/車銀優 IG)

此外，車銀優30日深夜在Youtube頻道上傳翻唱影片，只見他拿著歌詞，唱著的歌正是在限時動態中，文彬所嗨唱的歌曲《스토커 Stalker》(跟蹤狂)，讓粉絲看得也很難過，留言鼓勵：「眼淚聽到都會掉下來，我能感受到銀優很思念文彬」、「我們的銀優跟文彬會一直在一起」、「願東敏(車銀優本名)的歌聲傳到天國的文彬那邊。」

事實上，車銀優跟文彬一樣畢業於翰林演藝藝術高等學院，又同屬Astro一起打拼多年，這些年來，即使行程再忙碌，仍掛記彼此，文彬過世前1個月，跟小分隊成員產賀舉辦演唱會，車銀優便低調坐在台下給予支持，被文彬一眼認出，感動擁抱車銀優，未料竟成為最後公開合體，令人相當錯愕。