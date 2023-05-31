韓國影后級千玗嬉繼《浪漫的體質》後，再度回歸小螢幕，在《有利的詐欺》中攜手金東旭，2人的搭檔組合新鮮，得知要跟千玗嬉合作後，金東旭大讚：「她是韓國最好的女演員，也是我很想合作的演員，我一心想著希望能快點見到她，一起拍戲。」立刻逗樂對方。千玗嬉也表示，天才騙子的角色相當吸引她，因為可以在劇中展現多樣面貌，戲外常被稱為天才演員的她害羞笑說：「這種事好像不適合我自己來說，但我認為露芽是只有我能飾演的角色，我相信我很適合這個角色。」

千玗嬉飾演擁有過人智力與驚人記憶力的天才騙子「李露芽」，5歲就背完百科全書，成為轟動全國的人物，卻缺乏共情能力且因為被指殺害雙親而入獄。金東旭扮演的律師「韓武英」卻是共感能力強烈，連看到受傷的人，自己身上也會出現異常症狀，雖然一度鐵了心當冷血律師，內心卻還是無法放下可憐的被害者，跟李露芽相遇後，2人互助展開復仇。

該劇29日晚在韓國首播，收視率達4.55％。首集中，因縱火殺害雙親而入獄的露芽，被外界視為罪不可赦的惡女，某天，一名非法持有槍械遭捕的男子，卻坦承他才是殺害露芽雙親的真凶，她的案件引起武英關切，不惜賭上律師生涯，為露芽平反。心疼露芽坐了10年冤獄的武英，答應成為她國家賠償訴訟的律師並和她越走越近，但他無意間發現，在他面前哭訴著自己多年來受盡委屈、求助無門的露芽，卻背對他愜意地抖著腳，剛才的揪心告白原來全是演技，他詢問精神科醫師後，認為她可能有反社會人格障礙。而武英查訪和露芽有過接觸的獄中人士後，才發現她入獄第一天就用筷子狠插獄警脖子，甚至威脅獄友要讓對方失明，一直以來都被視為危險人物，隨著接下來的劇情發展，她的真實面貌和真正目的將一步步揭開。

聊起2人在劇中的關係，金東旭先是說：「武英對露芽是愛情，露芽對武英是愛憎，既喜歡又討厭，她是我想保護到最後的人，是我想守護的存在。」千玗嬉回應說：「劇中的我認為武英不可信，是很可疑的人，但不論我要什麼，他都會滿足我，這一點又讓我覺得武英有點像冤大頭，這是愛嗎？」一旁的金東旭，卻誤把疑問句聽成肯定句，忍不住笑說：「還以為妳是在告白說愛我，差點心動了。」劇中有不少充滿張力的情感對手戲，金東旭為他們的演技默契打200分，並說：「我個人感到很滿足。」當千玗嬉好奇追問滿分是幾分時，他立刻露出調皮本性回答「1000分！」金東旭認為，千玗嬉本人跟露芽完全不一樣，露芽無法和他人共情，但千玗嬉對人和善而且很會照顧人，自己的性格則是跟武英很接近，「每次看電視，只要看到與家庭、動物相關的話題，我就會過度共情。」

《有利的詐欺》每週二、三上午10點，在愛奇藝國際站及friDay影音上線最新1集。