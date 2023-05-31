莊岳為角色不健康瘦身傷身體。（大愛電視台提供）

伊正為角色戴上義肢。（大愛電視台提供）

鄭平君是習武之人。（大愛電視台提供）

大愛電視6月底將《搜尋者》，前兩波卡司曝光資深硬底子演員庹宗華、夏靖庭、陳明真以及吳昆達、李又汝等人。30日再曝光第三波卡司，鄭平君、黃柔閩、伊正、莊岳4人劇中分別演出不同單元的個案，可說是「吃盡苦頭組」！莊岳演出長期被爸爸庹宗華打罵、造成營養不良的孩子「瘦皮猴」，為詮釋角色除了斷食還脫水來減重，卻也因此造成耳內不平衡以及橫紋肌溶解症，相當危險。

莊岳從開拍前就開始瘦身，每天走路8至16個小時，更斷食21天，甚至灌大量純水，再喝紅豆水、吃香蕉補充鉀離子讓身體脫水來瘦身，雖成功從68公斤減到54公斤，卻也因此造成聽力受影響，並罹患橫紋肌溶解症。拍完戲後兩周，他雖然正常吃卻暴重，才知道原來肌肉抓不住水份身體開始「膨脹」起來。

不愛看醫生的他戲殺青後還不打算就醫，直到兩週內爆增10公斤才看醫生確診是橫紋肌溶解症，後來靠著調整飲食跟生活作息慢慢好轉。現在身體已經完全恢復健康，急速減重的後遺症就是「很注重養生」。

至於劇中對他施暴的爸爸庹宗華，他讚對方私下是很溫柔的人，經常鼓勵跟關心他。

莊岳在《搜尋者》中飾演庹宗華的智能不足且營養不良的兒子「瘦皮猴」，莊岳拍戲時一到現場，還沒梳化前就開啟「瘦皮猴模式」，不論是神色、講話結巴、不協調的肢體語言，甚至連走路都是跛腳，讓工作人員以為他是亂入的怪人。

導演王重正接洽伊正拍《搜尋者》時，伊正的條件就是「戲份不重沒關係，但是要很特別的角色」，果然導演安排伊正演一個戴著義肢的落魄歌手「詹聯漢」，伊正覺得是個相當新鮮的挑戰。他拍戲前就先到義肢製作公司量身打造符合的訂製款。拍戲時小腿跟大腿用綠布綁在一起，把義肢塞在膝蓋上，雖然有加軟墊，但是不斷摩擦下膝蓋還是又紅又腫了，他要用義肢走路就已經蠻痛的，劇情還要追趕跑跳碰，大部份都是靠正常的單腳偏一邊施力，後來連臗骨也受傷。此外，休纏義肢要半小時，用各種布膠帶層層包緊，血液會循環不良，但他總是等到中午吃飯時才解開，直到解開的剎那，有種血液突然暢通的舒暢感。

導演移植《拆彈專家2》中劉德華殘障的後製特技，讓觀眾在畫面上看到伊正跟真的殘障人士沒有兩樣。拍攝時很多人在醫院看到伊正，還以為是不是出了什麼大事真的截肢，接到不少關心的電話。

伊正向來不是演醫生就是企業家等社會上流人物，這次在《搜尋者》中演社會底層的人，住在潮濕陰暗的地下室內，為了符合落魄、失意的外型，拍戲時全素顏，每天愈邋遢、愈浮腫愈符合角色設定。

黃柔閩在《搜尋者》中飾演嚴重燒燙傷的婦人，光是特殊妝就要化上4小時，還好現在技術都很好皮膚都沒有受到特別的影響，倒是手指因為要蜷曲變形，得一直的彎著，黃柔閩說從影以來都沒有演過幾次正常的角色，不是被火紋身就是腦性麻痺肢體扭曲狀態，完全都認不出她是誰。

資深演員鄭平君飾演盲人退休船員「王耀宇」，手上拿著盲人手杖立刻勾起年輕時拍武打片的回憶，現場揮了一套棍法 ，完全看不出來已經68歲了。基隆的房子幾乎在山坡上，一場從階梯上連滾帶爬摔跌的戲，導演出了6機拍攝，鄭平君一摔就摔了6、7次，8歲就開始習武，雖然已有一甲子的功夫底子，他也是大喊「全身酸痛」。

鄭平君在「溫馨公寓」單元中跟雷洪、王中皇有很多對手戲，鄭平君說王中皇演混混，雷洪是角頭老大，兩個人戲裡吵架打架，連導演喊卡之後，兩個人是繼續鬥嘴吵不停。