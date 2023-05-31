徐暐翔曾參加多個知名歌唱選秀節目，展現精湛歌藝。（索尼音樂提供）

徐暐翔近來推出新歌〈眼花〉。他從各大歌唱比賽發跡，2014年在《華人星光大道》初試啼聲，拿下當季亞軍；2018年《中國好聲音》站上鳥巢以〈唯一〉一曲獲得壓倒性好評，2022年《聲林之王》踢館，以〈言不由衷〉被金曲歌后徐佳瑩大讚「真摯且非常完美」，在歌唱道路上共歷經六大比賽舞台，此次推出全新專輯代表他第七次回歸舞台。

今年即將發行首張個人專輯的徐暐翔，將自己的人生經歷融入歌曲中，以不同於以往的搖滾曲風突破自我，並向大家揭露多年來走過的低潮與內心掙扎，他將以重生之姿感動更多觀眾。

他在新歌跳脫為人所熟知的抒情風格，選擇以強烈癲狂搖滾曲風呈現，更邀請到金曲獎最佳製作人鍾成虎悉心操刀，並由香港知名作詞人周耀輝作詞，打造全新的音樂面貌。

這首歌曲是徐暐翔與鍾成虎的首次合作，徐暐翔在演唱上突破自我，合作得十分愉快；而鍾成虎在接下製作工作前並不認識徐暐翔，合作後對他印象深刻，表示：「他對自己的要求高、對聲部的安排有想法，不輕易放過自己。」更直誇他是非常有潛力的歌手，「他的歌聲陰柔與陽剛兼具，可以駕馭很多風格，期待他未來的發展。」