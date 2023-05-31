網紅鳳梨(吳泓易)說話風趣、幽默，經常在社群平台分享生活，不過媽媽有時會破壞他的興致，最近鳳梨跟交往多年的秘書女友歐菈開房，沒想到媽媽不斷打電話來，讓他氣炸直呼：「才出門一個多小時！」

鳳梨媽媽29日晚上10點發現兒子不在家，猛打電話找人，才一接通就痛罵鳳梨只顧著玩，讓他不滿表示媽媽沒搞清楚狀況，自己其實快9點才出門，等於僅離開家一個多小時，又不能表明跑去汽車旅館，在訊息中跟媽媽發起牢騷：「妳不會調監視器看喔，一直唸，害我很尷尬」，之後更曬出火鍋照，表示剛才太耗體力，必須好好補充。

此外，鳳梨也在留言區留下「本來已經孔雀開屏，準備要舞弄了，搞一個變得好像在守靈一樣」、「為什麼非得把場面弄到這麼尷尬才甘願呢，真的是氣氛終結者」等字眼，見此，網友們都笑壞，紛紛留言：「下次跟鼠母用個通關密語，她就知道你在幹嘛了啊」、「當下不會先手機關機嗎」、「好好做人就對了」、「下回要去開房間前記得點香告知註生娘娘」、「鼠叔雖然中間被鼠母打亂氣氛了！但還是努力加油生一對寶呀！」

鳳梨先前自爆住大樓時，常常半夜與歐菈打砲，沒想到竟被鄰居抗議聲音過大，後來買下兩棟房子打通，原以為這樣便能解決擾鄰問題，未料住隔壁棟的媽媽常抗議，甚至未經允許私闖家門，搞得他開玩笑說，乾脆買塊市郊的農地，蓋棟農舍來住，至少周遭都沒有人。