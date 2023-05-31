總統府秘書長林佳龍今天（30日）下午宣布尤伯祥等4人被總統提名大法官，不料晚間就有士林地檢署檢察官蔡啟文挺身指責尤伯祥，指他20年前在前雲林縣長張榮味涉及林內焚化爐貪污案件中，擔任其中一位共犯的委任律師時，涉嫌教唆串證。蔡啟文表示，當初他起訴這個案子，還親自到庭論告，親眼看到這個證人手上筆記有先前的別的證人的證詞紀錄，證人還說是「昨晚律師（也就是尤伯祥律師）幫我排練！」讓蔡啟文大為詫異。

蔡啟文受訪時表示，尤伯祥不適任大法官，大家也對他當時做的事情不會忘記，他這幾年一直以拯救死刑犯等身分活躍在鎂光燈下，拯救死刑犯雖然有意義，但其實不是他一個人的功勞，只是他比較愛講，而其他參與的法界人士就不願站在鎂光燈下講，尤伯祥等於是掠奪其他人的功勞。蔡啟文還在臉書指出：「這等人品，卻一路透過訴訟案件的包裝，以及對於政治事件發生後的結果的（正確）判斷，成為大法官的被提名人？除了擲筆嘆息外，還是擲筆嘆息。」

蔡啟文透露，自己本來不想提此事，大家也明明知道尤伯祥做過這些事，以前認為尤要這樣包裝就讓他去吧，但是現在狀況不一樣，他一路包裝到現在被提名為大法官，而大法官的職務應該是需要受到尊敬的人才能坐上去，不能就這樣過去，大法官的職務太重要了，蔡啟文強調自己沒有甚麼政治立場，但不能再繼續沉默、置之不理了。蔡啟文並在臉書公開當時尤伯祥涉嫌教唆偽證的經過。

另外，當時張榮味的林內焚化爐貪污案開庭時，負責審理此案的審判長康樹正，今晚也在臉書披露此事，康樹正PO文提到：「這是一位大律師涉有串證之虞？1.事先接觸。2.筆記本有問有答，而且是一問一答，和備忘錄不同。3.詰問內容和筆記本記載相同。因為重要才公諸於世‧‧‧」康樹正曾任金門地院院長，現已退休。

此外，民進黨雲林立委蘇治芬也將康樹正臉書上述貼文轉貼在自己臉書上，蘇治芬質疑：「尤伯祥律師被提名為大法官，令人震驚。雲林焚化爐案，他教唆證人偽證。」許多雲林鄉親及法界和政壇人士看到後議論紛紛。

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