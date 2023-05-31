瑪娃動了！暴風圈逐漸進入東北部海面。(圖/氣象局)

瑪娃動了！暴風圈逐漸進入東北部海面。(圖/氣象局)

瑪娃動了！暴風圈逐漸進入東北部海面 7地防豪大雨。(圖/氣象局)

今年第2號颱風、中颱瑪娃終於開始動了。氣象局持續發布瑪娃海上颱風警報，根據最新氣象資料，颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北轉北北東移動，暴風圈影響巴士海峽及臺灣東南部海面，並逐漸進入臺灣東北部海面，對巴士海峽、臺灣東南部及臺灣東北部海面構成威脅。預計此颱風強度未來有稍減弱的趨勢。

瑪娃今晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約420公里之海面上，以每小時9轉13公里速度，向北轉北北東進行。近中心最大風速每秒38公尺相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風。七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。預測明(1日)5時的中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約500公里之海面上

巴士海峽、臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、臺灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。基隆北海岸、南部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)沿海易有6米浪高，基隆北海岸、東北部、東部、恆春半島沿海易有4至5米浪高，請避免前往海邊活動。

氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，今(31)日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生，大臺北、花蓮地區及新竹、臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

陸上強風特報：今(31)日蘭嶼易有11至12級強陣風，臺南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、東半部、高雄沿海空曠地區、臺南至苗栗地區、恆春半島、金門、馬祖亦有較強陣風。

颱風外圍沉降影響，今(31日)白天臺南、高雄及金門地區有局部36度以上高溫出現的機率。