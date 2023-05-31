北韓預告6月發射間諜衞星之際，南韓軍方於周三（31日）指北韓於早上6時許向南方發射飛行器。日本懷疑北韓發射導彈，向沖繩縣發緊急警報。南韓首爾亦向居民發警報，籲居民準備撤離。

根據韓聯社，南韓聯合參謀本部31日表示，北韓朝南方發射飛行器。北韓時隔7年再次發射搭載所謂「衛星」的飛行器，前一次是於2016年2月7日發射光明星號衛星。軍方正在分析飛行器的型號、飛行距離等具體參數。

北韓之前預告，平壤證實將於6月發射一枚間諜衛星，強調有必要及時監控美國及其盟友的軍事行動，並預告一級火箭將落入全羅北道群山以西海域，整流罩落入濟州道以西海域，二級火箭落入菲律賓呂宋島以東海域。如果這次真的是發射衞星，會是2016年2月以來北韓再次發射衞星。北韓在上月13日試射新型洲際彈道導彈，相隔40天再次發起挑釁。

南韓國家安全保障會議隨即開會應對，並向首爾居民發警報，呼籲做好撤離準備。日本防衞省則指北韓疑似發射彈道導彈，要求沖繩縣民眾在建築物內或在地底躲避。