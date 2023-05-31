時報周刊CTWANT接獲爆料，指有「情慾女王」之稱的珍琳現正戀愛中，對象是曾是新銳演員、現已淡出轉往高科技業發展並創立數位公司的陳慕，本刊經過幾天的觀察發現，年紀相差了7歲的兩人，確實同在台北市大安區一處巷內公寓進出，更為避免被發現，兩人總是錯開在不同時間出門，非常謹慎。

一身黑的陳慕臉上掛著笑容回到公寓。（圖／本刊攝影組）

快遞公司人員5月25日送來一束紅玫瑰以及粉紅色行李箱，電話另一頭由男性接通。（圖／本刊攝影組）

5月25日下午本刊直擊戴著墨鏡、一身黑色系穿搭的陳慕邊走邊看著手機，看他臉上掛著笑容，一臉春風得意的模樣，拿著鑰匙打開公寓大門，不久後，下午4點47分快遞公司人員送來一束紅玫瑰以及粉紅色行李箱，當快遞人員以電話擴音聯絡屋內人員，清楚聽出對方是男生的聲音，應該正是剛返家的陳慕接聽的。

戴著帽子獨自出門覓食的陳慕，在等待餐點時，已迫不及待吃起手中已有的餐點。（圖／本刊攝影組）

珍琳26日抱著同一束紅玫瑰出門，一身紅吱吱裝扮前往慶生。（圖／本刊攝影組）

當天未見珍琳、陳慕再出家門，直到晚間9點多，陳慕穿著同樣的上衣、背心，僅換穿短褲和拖鞋戴上帽子，一席輕鬆裝扮出門覓食，一路上他戴著耳機享受自己的時光，鎖定攤位點完餐後，在等待期間就已經忍不住先吃起手中的食物，大快朵頤一番後等到餐點後心滿意足地返回住家。

珍琳抱著前一天準備好的鮮花，在米其林餐廳慶生。（圖／取自珍琳IG）

珍琳和友人一起慶祝36歲生日，但不見陳慕身影。（圖／取自珍琳IG）

直到隔日（26日）下午1點多，珍琳一身紅色系服裝、手捧著前一日的紅色玫瑰花束走出公寓，她隨即搭乘多元計程車前往與友人慶祝自己的36歲生日，稍晚她便在自己的IG限時動態中貼出米其林二星美食，以及與友人們的合照，照片中清一色都是女生，沒有看到小男友陳慕身影，但她帶出門的鮮花，在照片中自然是相當顯眼。

下午三點多陳慕穿著短褲走出公寓，上半身仍是前一日穿著的背心，全身穿搭幾乎一樣，他一路低頭看手機，悠閒地散步到附近的義式餐廳，與一名男友人吃飯聊天4點半，告別友人後獨自返回公寓。晚間7點多時，他又與一名男友人碰面，等送該友人搭上計程車離開後，陳慕便自己到超商買了微波食品帶回公寓，大餐讓珍琳跟姊妹淘開心享用。

陳慕下午與友人相約，微凸的肚子挺顯眼。（圖／本刊攝影組）

相較於珍琳吃大餐慶生，陳慕晚餐則是到超商買了微波食品帶回公寓。（圖／本刊攝影組）

珍琳經紀人表示，「基本上就是正常的交友關係，沒有同居，公司沒有禁止談戀愛，正常交友，公司都予以祝福！」而陳慕則透過經紀人回應：「彼此有好感互相認識中，但是沒有同居。」

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