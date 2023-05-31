時報周刊CTWANT接獲「情慾女王」珍琳戀愛已轉行的帥哥演員陳慕的消息，而本月幾日觀察下來，發現陳慕幾乎每天進出公寓，而珍琳也是在結束工作或私人聚會後都會返回同棟公寓，看來兩人不僅如爆料消息正處於戀愛中，相差7歲的兩人也甜蜜同居在此。

珍琳結束電視台錄影工作叫了計程車準備離開。（圖／本刊攝影組）

5月18日晚間近8點時，本刊捕捉到在台北市內湖區結束錄影工作的珍琳，穿著超緊身淡藍色運動套裝走出電視台，緊身上衣完美的秀出她豐滿上圍，而超級短的熱褲也貼著下身曲線，幾乎要露出大腿根部，她甩著長髮，一臉從容自信的踏出電視台，展現撫媚、性感。

計程車將珍琳載至與陳慕居住同一公寓附近，她再走進公寓。（圖／本刊攝影組）

下工後珍琳和守在門外的工作人員會合後寒暄了幾句，接著到電視台門口招計程車，上車後她便獨自從內湖返回公寓。相隔幾日後，25日下午家門外快遞人員送來玫瑰花束以及一只粉紅色行李箱，隔日珍琳外出慶生時只帶著花束，行李箱則留在家中，足見她固定住在此處。

抱著花的珍琳準備出門慶生，與陳慕進出同一個門口，看得出兩人同居在此。（圖／本刊攝影組）

而本刊觀察後也發現，陳慕每天都進出同一處公寓，他看起來生活總是悠哉悠哉的樣子，身上穿的也是同一件背心，飲食方面似乎都簡單解決，或許是生活過得優閒，也可能是戀愛太幸福，以往擁有結實的腹肌已不復存在，只剩下團結在一起的肚腩，不過陳慕每天臉上總是掛著笑容，看起來沈浸在戀愛的幸福中。

上節目自曝已轉業三年的陳慕，外型比起過去當藝人時來得寬了不少。（圖／本刊攝影組、取自陳慕臉書）

珍琳經紀人表示，「基本上就是正常的交友關係，沒有同居，公司沒有禁止談戀愛，正常交友，公司都予以祝福！」而陳慕則透過經紀人回應：「彼此有好感互相認識中，但是沒有同居。」

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