AKB48 Team TP日籍正式生藤井麻由日前與樂團noovy成員商鈞傳出緋聞，沒多久便無預警遭營運冷凍，隔了1個月才恢復演藝工作，不過處分似乎並未影響小倆口的感情，5月11日，時報周刊CTWANT直擊商鈞直搗女方香閨，2人同進同出，還在摩托車上演前胸貼後背的戲碼，顯示應是「戀愛ing」。

艷陽高照下，藤井麻由穿著輕便在自家門口等人邊滑手機。（圖／本刊攝影組）

緋聞男友商鈞一現身，立刻把左手放在藤井麻由的纖腰上，動作十分流暢自然。（圖／本刊攝影組）

藤井麻由3月被網友抓包直播背景，與商鈞家的場景陳設相似；5月11日中午12點半左右，本刊也目擊藤井麻由穿著輕便走出位於新北市的家門，腳踩著黑色絨毛拖，上衣捲起露出纖細的小蠻腰，手上拿著品牌購物袋和隨身小錢包，看起來像是在等人。

小倆口有說有笑，並肩走進藤井麻由的香閨。（圖／本刊攝影組）

過了10分鐘左右，藤井麻由換了一身衣服與商鈞前後走出家門並主動地將手上物品放進商鈞機車的後車廂。（圖／本刊攝影組）

或許是在住處活動較為放鬆，藤井麻由在等待過程中絲毫沒有遮掩，還一邊將頭髮盤起來，邊看手機訊息。沒多久，一名戴著黑框眼鏡和黑色漁夫帽的男子前來，一見面便伸手摟著女方的小蠻腰，還一邊深情款款地注視藤井麻由，臉上笑意完全藏不住，而那個人不是別人，正是與藤井麻由傳出曖昧情的商鈞。雖然中空的小蠻腰被摟住，但藤井麻由對男方的動作像是十分習慣似的，完全沒有排斥，足見2人關係緊密。

走到商鈞摩托車旁，藤井麻由很順手將機車的腳踏板弄好，看得出經常搭乘。（圖／本刊攝影組）

上車後，藤井麻由輕輕把手放在商鈞腰上，頗為矜持。 （圖／本刊攝影組）

約莫過了10分鐘，剛上樓的商鈞前腳走出女方住處的社區大門，藤井麻由後腳才出現，不過腳上換穿了運動鞋，手裡還提著運動水壺。2人一齊走到男方停在附近的機車旁，各自戴上安全帽，隨後藤井麻由將手裡的物品放進機車置物箱，更熟稔地彎腰伸手撥好腳踏板，可見她對這部機車的構造算是不陌生。不過機車啟動後，坐在後座的藤井麻由，不像商鈞那麼自在地一把將雙手貼上她的腰間，而是含蓄地先只用一隻手稍微扶著商鈞的腰，等車啟動才兩手扶在男方腰間，接著2人的身影消失在師大附近的車陣中，展開午後約會。

本刊記者詢問雙方經紀公司2人目前是否為男女朋友關係？商鈞所屬的伊林娛樂表示，「商鈞跟麻由有共通朋友，所以他們一群人常常會一起聚會、聚餐」。而藤井麻由經紀公司則澄清2人僅是普通朋友，「（商鈞）是麻由女室友的麻吉，所以偶會進出麻由住處找室友！」並強調公司沒有所謂的禁愛令，「但仍希望成員能多站在粉絲的立場，思考偶像是否適合談戀愛。」至於先前藤井麻由遭停權處分1個月，公司強調是因藝人違反公司直播規定，並非被網友抓包戀愛而遭處分。

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