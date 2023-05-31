AKB48 Team TP日籍正式生藤井麻由日前與樂團noovy成員商鈞傳出緋聞，沒多久便無預警遭營運冷凍，隔了1個月才恢復演藝工作，不過處分似乎並未影響小倆口的感情，5月11日，時報周刊CTWANT直擊商鈞直搗女方香閨，2人同進同出，還在摩托車上演前胸貼後背的戲碼，顯示應是「戀愛ing」。
藤井麻由3月被網友抓包直播背景，與商鈞家的場景陳設相似；5月11日中午12點半左右，本刊也目擊藤井麻由穿著輕便走出位於新北市的家門，腳踩著黑色絨毛拖，上衣捲起露出纖細的小蠻腰，手上拿著品牌購物袋和隨身小錢包，看起來像是在等人。
或許是在住處活動較為放鬆，藤井麻由在等待過程中絲毫沒有遮掩，還一邊將頭髮盤起來，邊看手機訊息。沒多久，一名戴著黑框眼鏡和黑色漁夫帽的男子前來，一見面便伸手摟著女方的小蠻腰，還一邊深情款款地注視藤井麻由，臉上笑意完全藏不住，而那個人不是別人，正是與藤井麻由傳出曖昧情的商鈞。雖然中空的小蠻腰被摟住，但藤井麻由對男方的動作像是十分習慣似的，完全沒有排斥，足見2人關係緊密。
約莫過了10分鐘，剛上樓的商鈞前腳走出女方住處的社區大門，藤井麻由後腳才出現，不過腳上換穿了運動鞋，手裡還提著運動水壺。2人一齊走到男方停在附近的機車旁，各自戴上安全帽，隨後藤井麻由將手裡的物品放進機車置物箱，更熟稔地彎腰伸手撥好腳踏板，可見她對這部機車的構造算是不陌生。不過機車啟動後，坐在後座的藤井麻由，不像商鈞那麼自在地一把將雙手貼上她的腰間，而是含蓄地先只用一隻手稍微扶著商鈞的腰，等車啟動才兩手扶在男方腰間，接著2人的身影消失在師大附近的車陣中，展開午後約會。
本刊記者詢問雙方經紀公司2人目前是否為男女朋友關係？商鈞所屬的伊林娛樂表示，「商鈞跟麻由有共通朋友，所以他們一群人常常會一起聚會、聚餐」。而藤井麻由經紀公司則澄清2人僅是普通朋友，「（商鈞）是麻由女室友的麻吉，所以偶會進出麻由住處找室友！」並強調公司沒有所謂的禁愛令，「但仍希望成員能多站在粉絲的立場，思考偶像是否適合談戀愛。」至於先前藤井麻由遭停權處分1個月，公司強調是因藝人違反公司直播規定，並非被網友抓包戀愛而遭處分。
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