房地產達人王子苓2019年時因不滿郭姓男童對其兒子造成傷害，竟闖進學校朝郭童怒摑巴掌，還與前新北市議員李婉鈺槓上。她多次出現在媒體前，手上的名牌包幾乎沒有重複過，不料卻因財務危機，其名下的愛馬仕柏金包、手拿包與香奈兒外套等7件動產遭到扣押法拍，孰料這些名牌貨被民眾拍下後，送回原廠鑑定才發現竟然全都是冒牌貨。

儘管年過半百，但名媛王子苓身材仍保養得宜，在臉書上大方秀出比基尼辣照，其所穿的比基尼泳衣還是名牌Dior，全身行頭全是精品，就連傢俱用品也處處可見精品，瑜珈墊上有大大的CHANELlogo，甚至她自己連英文名字都取為「CHANEL」，可見其對名牌精品的熱愛。

但王子苓的事業卻疑似出現財務危機，她在2019年時向友人借貸150萬元，並簽下本票，事後卻無力還款，此外，她名下的房屋在2016年向銀行抵押，貸款1442萬元，在償還150萬元後，自2020年起便未依約還款，因此有多位債權人對其財產聲請強制執行，並獲桃園地院同意。

王子苓名下的3件愛馬仕柏金包、鱷魚皮包、手拿包與CHANEL外套與珠寶鍊包等7件動產遭到法拍，最終被民眾以103萬元標得，事後民眾興沖沖拿著柏金包回專櫃保養，卻被告知是「假貨」，慘遭原廠沒收，其餘的6件精品也發現全是假的，當場欲哭無淚。

對此，律師林振煌表示，依法來看，民眾將包包送回專櫃保養，專櫃都會要求民眾簽訂條款，註記在提供服務前會先檢查包包的真偽，如果是假的，會通知客戶，並由售後部門進行銷毀，這部分確實會有毀損問題，但他也坦言，「因為是假的，即使獲賠可能賠的也不多」。

針對桃園地院此次法拍動產精品，在公告資訊上註明鑑定報告初判為正品，卻全數都是假貨一事，林振煌也坦言確實不太常見，而一般民眾較不清楚在競標法拍物品時，法院為中間人，因此「不負任何擔保責任」。但法拍公告資訊上載明「鑑定報告初判為正品」一事，確實會有誤判疑慮，而民眾僅能對鑑定師提起損害賠償。

王子苓在臉書上所張貼的照片，不難發現其一身名牌，不料其名牌包法拍後，卻被專櫃鑑定為仿品。（圖／翻攝自當事人臉書）

至於負責此次鑑定，事後卻被發現包包為假的鑑定師，則坦言當初受託鑑定的費用僅「幾千塊錢」，直言「我只負責鑒價，正品的價格有這麼低嗎？」何況「債權人不願意多付鑑定錢，要怎麼判定？也是要送回原廠才能鑑定，我們只是初步鑑定」。

細數王子苓過往爭議不少，她2019年時因不滿兒子在遊戲過程中被郭姓男童推倒，造成兒子額頭掛彩慘縫7針，事後向郭童父母聯繫，卻僅得到「只願意賠償藥膏和2000元」的答覆，讓她難以接受，在提告未果後闖進校園，要求郭童向兒子道歉遭到拒絕，當場怒搧郭童巴掌，再踹其大腿，更以筒狀海報敲打郭童，因此吃上官司。事後，刑事部分王被依傷害罪判拘役55日，得易科罰金；民事部分，則須賠償5萬餘元，事後還與前新北市議員李婉鈺大打筆仗和官司。

此外，王子苓還曾捲入「鍋具女王」菲姐與同居男友丁洋機的感情糾紛，遭控是小三；她也曾在2015年時前往丁洋機女兒所任職的公司尋找丁洋機未果，因此與丁女發生衝突，之後被丁女提告傷害，被判拘役及賠款。

王子苓被控介入「鍋具女王」菲姐與其男友丁洋機感情，疑似將自己與丁的合照遮住後寄給菲姐挑釁。（圖／翻攝畫面）

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