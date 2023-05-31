名媛王子苓多次出現在媒體面前均是全身名牌，不料其遭逢財務危機，名下所有的愛馬仕柏金包、手拿包與香奈兒外套等7件動產遭到扣押法拍，孰料這7件精品被民眾以百萬元標得之後，送回原廠鑑定才發現全都是假貨，讓得標民眾欲哭無淚。專家也提醒，法拍一定有風險，資訊越透明才可以買，如黃金、鑽石等，但如市場被壟斷的精品包包這類不熟悉的商品就儘量不要碰。

但王子苓的事業卻疑似出現財務危機，她在2019年時向友人借貸150萬元，並簽下本票，事後卻無力還款，此外，她名下的房屋在2016年向銀行抵押，貸款1442萬元，在償還150萬元後，自2020年起便未依約還款，因此有多位債權人對其財產聲請強制執行，並獲桃園地院同意。

民眾開心以103萬元標下含柏金包在內等7件精品，孰料竟都是假的。（圖／翻攝畫面）

王子苓名下的3件愛馬仕柏金包、鱷魚皮包、手拿包與CHANEL外套與珠寶鍊包等7件動產遭到法拍，最終被民眾以103萬元標得，事後民眾興沖沖拿著柏金包回專櫃保養，卻被告知是「假貨」，慘遭原廠沒收，其餘的6件精品也發現全是假的，當場欲哭無淚。

當事民眾表示，當初會購買法拍中的精品，主要是看在持有人是王子苓，因為王子苓過往出現在媒體前多會強調其所有的精品，加上桃園地院的法拍清單公告上備註「鑑定報告初步判定為正品」，在信任法院與名媛的前提下才會參與競標購買投資，孰料全是一場空，百萬元標得的精品竟全是「A貨」。

對於在法拍中買到假貨一事，有熟悉精品與法拍市場的專家表示，類似狀況其實相當常見，因為桃園地院明文表示「鑑定報告初步判定為正廠包，惟因無正品證明文件，請應買人自行確認是否為正品，拍定後不得以此為爭執」，這樣的狀況不僅僅是在法拍，就連國際知名拍賣如蘇富比與佳士得等也常見「不保證正品」情況。

律師林振煌也坦言，一般民眾較不清楚在競標法拍物品時，法院僅為中間人，因此「不負任何擔保責任」。但法拍公告資訊上載明「鑑定報告初判為正品」一事，確實會有誤判疑慮，而民眾僅能對鑑定師提起損害賠償。至於民眾將包包送回專櫃保養，專櫃都會要求民眾簽訂條款，註記在提供服務前會先檢查包包的真偽，如果是假的，會通知客戶，並由售後部門進行銷毀，這部分確實會有毀損問題，但他也坦言，「因為是假的，即使獲賠可能賠的也不多」。

律師林振煌表示，一般民眾較不清楚在競標法拍物品時，法院僅為中間人，「不負任何擔保責任」。（圖／翻攝畫面）

而大千典精品營業部經理應浩然也對此表示，針對皮件類的精品鑑定，由於國際大廠在市場的封閉性與壟斷性，現今市場上的「鑑定師」其鑑定多半無法律效益，而台灣現今的鑑定師主要仍以「珠寶」為主，皮質類的鑑定師較為稀缺，且最終是否為正品的認定仍須以原廠為主。

隨著科技的進步，仿品的製作技術也逐漸精良純熟，就有仿品集團專門吸收愛馬仕退休老將生產出「超A級仿品」，除非是長年精熟於精品包的人，一般人根本難以識別真假。若民眾擔心購入的精品包可能有仿品疑慮，可以要求購買時必須附上「產品證明文件」，在特殊皮革上，也可要求提供「皮革出口證明」來驗明正身。

大千點精品營業部經理應浩然也透露，法拍一定有風險，民眾在競標時最好以該品項的資訊是否容易取得來做為參考依據。（圖／報系資料照／示意圖，與本案無關）

最後應浩然也透露，不少民眾多會在動產法拍上撿便宜投資，由於法拍一定有風險，民眾在選擇是否競標貴重物品時，最好以該品項的資訊是否容易取得做為參考依據，「資訊越透明，越可以買，如黃金、鑽石等，反之，如市場被壟斷的精品包包，越不熟悉就越不要碰」。

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