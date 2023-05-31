在人工智慧（AI）題材加持下，晶片大廠輝達（NVIDIA）市值今天盤中衝破1兆美元大關，成為美股史上第7家、也是率先跨進市值1兆美元俱樂部的半導體企業。

歷經陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期，輝達在美股本週首個交易日延續上週財測報喜掀起的漲勢，盤初一度漲逾7.6%，公司市值突破1兆美元。隨後漲幅收斂，終場股價勁揚3%，收在歷史新高401.11美元，公司市值逾9900億美元。

美股紀錄大多以收盤為準，輝達市值1兆美元地位在盤中得而復失，股價須收在404.86美元以上，才算嚴格定義的市值1兆美元俱樂部正式成員。

美國政府調高舉債上限變數猶存，今天主要指數漲跌互見。道瓊工業指數終場跌逾0.1%，標準普爾500指數近乎持平，那斯達克綜合指數與費城半導體指數分別上漲0.3%、0.1%。

輝達晶片應用於個人電腦（PC）、汽車等產品，近期股價如火箭般直線飆升，與人工智慧實驗室OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT去年11月問世掀起熱潮、刺激高效能晶片需求關係密切。

輝達24日盤後公布上季業績優於市場預期，本季營收預測更比華爾街預期高逾一半。法人紛紛調高輝達目標價，刺激投資人大舉敲進，隔天股價飆漲逾24%，公司市值暴增1838億美元，創美股歷來單日市值增加金額第3高紀錄，離1兆美元門檻愈來愈近。

在此之前，6家美國企業擁有市值1兆美元俱樂部成員頭銜。

2018年8月，蘋果（Apple）成為首家跨過市值1兆美元門檻的美國企業，之後幾年，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon.com）、Google母公司Alphabet陸續跟進。臉書（Facebook）母公司Meta與電動車大廠特斯拉（Tesla）2021年進入市值1兆美元俱樂部，但隨著股價回檔雙雙退出。

非美國企業方面，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）與中國石油天然氣公司市值都超過1兆美元。

至於輝達，年初以來股價漲逾174%，公司市值達老牌半導體廠商英特爾（Intel）近8倍，輝達執行長黃仁勳約16年前一項不受業界重視的決定影響深遠。

華爾街日報報導，黃仁勳30年前共同創立輝達，初衷是讓電腦畫面更流暢、好看。輝達成為圖形處理器（GPU）領導品牌後，黃仁勳2006年為開發新客源，宣布開放外部軟體開發商運用輝達晶片運算能力，開拓他口中的「GPU運算」領域。

當時沒有分析師追問細節，但軟體開發商不久後發現，這些GPU遠比傳統中央處理器（CPU）適合應付現今人工智慧系統所需複雜運算。

輝達GPU跨出電玩遊戲領域初次大獲成功是趕上加密貨幣「挖礦」風潮，2020年公司市值超越英特爾。但隨著加密貨幣圈邁入寒冬，去年輝達股價慘跌，過去幾個月搭上人工智慧熱潮才鹹魚翻身。

分析師認為，人工智慧題材比加密貨幣更具發展性，而輝達在提供ChatGPT等生成式人工智慧（generative AI）所需高效能晶片與軟體多樣性上一支獨秀。瑞士銀行（UBS）分析師估計，開發ChatGPT需要約1萬組輝達GPU。（編輯：陳政一）1120531