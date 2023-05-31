氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(31日2時)中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，「瑪娃」在台灣東側海面，偏北平行東海岸前進，與台灣保持等距，由於是半徑300公里的「大型颱風」，其暴風圈邊緣仍將先後掠過東側各海域，未來轉向通過琉球附近，繼續向日本南方海面前進。

吳德榮表示，最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(31、1日)兩天受「瑪娃」外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部陣雨的機率，北部及花蓮以北降雨較明顯，尤其「北部山區及東北部山區」將累積大量降雨，易有坍方、落石的發生，應注意；背風面(中南部平地)天氣晴熱、氣溫偏高，午後山區有小範圍強對流發生的機率。沿海應持續注意強風巨浪、避免海邊活動。今日各地區平地氣溫：北部24至30度，中部24至36度，南部22至36度，東部23至32度。週五「瑪娃」外圍環流對陸地的影響減小，降雨趨緩，竹苗以北、東半部仍局部短暫陣雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六、下週日(3、4日)「瑪娃」減弱遠離；台灣天氣好轉，各地晴時多雲，漸「熱如夏」，中南部山區午後及花東偶有局部短暫陣雨的機率。下週一、二(5、6日)各地晴時多雲，「熱如盛夏」，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。