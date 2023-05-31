台中銀鼓勵客戶善用線上服務功能，以減少親自到分行等待辦理的時間，只要客戶手邊有手機、平板或電腦等數位裝置，即可隨時隨地申辦相關金融服務，滿足客戶快速申辦的需求。

台中銀特別推出「70周年七彩貸，線上申貸手續費享5折」優惠活動，凡有資金需求，且符合下表各專案適用對象的客戶，自今年6月1日起至11月30日止，透過線上申請七彩貸信貸專案，手續費可享5折優惠，最高可省下近5,000元。

台中銀也延續2022年度所推出的「小綠人養成計畫」，將為完成「七彩貸專案」線上申貸的客戶，植樹造林，持續以實際的植樹減碳行動，守護環境，並邀請客戶加入減少紙張使用的行列，「e起減碳愛地球」，凡完成「七彩貸專案」線上申貸，且經撥貸成功的客戶，還有機會加碼抽iPad及Gogoro。

台中銀未來將持續深化數位服務，依據客戶使用經驗，優化線上申貸流程，帶給客戶更便捷的服務體驗。