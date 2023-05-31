金門年度宗教盛事「迎城隍」昨（30）日登場，民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘都到場參與，郭今日凌晨也在臉書PO出與柯看海的合照，未料今有消息傳出，郭帶著酒意衝到柯住的民宿，並率大批自媒體狂拍照，讓柯營不滿直呼「不被尊重」。

郭台銘爭取國民黨總統徵召提名失利後仍動作頻頻，昨參加「迎城隍」活動時與柯文哲同台，兩人長握超過40秒卻未交談，互動微妙。郭台銘今日凌晨也在臉書PO出數張照片，其中包含與柯文哲在海邊談心的合照，並在文中提到得知柯下榻的民宿剛好就在友人老家附近，他特別撥電話給柯，並請朋友盡地主之誼，帶兩人走訪烈嶼最美的海邊。

然而，據《ETtoday新聞雲》今日報導，兩人昨上午碰面後，郭台銘陣營、國民黨立委陳玉珍便數度想再次拜會柯文哲，遭柯陣營以另外邀約較正式為由勸退，未料郭昨晚竟打數通電話要找柯，並大聲問「柯市長是不是住ＸＸ民宿」，讓柯本人與幕僚都感到相當驚訝。

該報導也提到，柯文哲結束行程並走回民宿門口後，發現郭台銘帶著酒意站在民宿裡，並率大批自媒體小組，幾乎完整記錄郭柯2人會面的過程，其「全副武裝」的做法，讓柯陣營不滿並直呼「不被尊重」，郭隨後還強拉柯去看海。

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