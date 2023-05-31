藥華藥（6446）宣布，旗下治療真性紅血球增多症（Polycythemia Vera , PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）繼5月24日獲日本厚生勞動省核准納入健保給付後，預計6月1日在日本正式上市銷售，有利拓展日本市場，貢獻實質營收。

此外，Ropeg近期也獲美國NCCN指南升格為PV治療選項中的2A類「首選藥物」，預計將大幅改變PV社群長年以來的用藥習慣、提升醫生開立Ropeg意願、放寬保險公司給付Ropeg的審核標準，有利擴大美國及全球市場，更對開賣在即的日本市場大有助益。

藥華藥表示，Ropeg為自行研發生產的創新長效型干擾素，目前已在全球多國上市銷售，包括歐盟、美國及台灣。這次獲日本核准250微克及500微克兩種劑量，也是唯一獲日本PMDA 核准治療PV的干擾素。

藥華藥日本子公司將與S.D. Collabo公司合作，向日本當地各醫療院所進行Ropeg的銷售。

藥華藥執行長林國鐘指出，Ropeg於日本開賣有三項重大意義。日本為全球規模第三大的新藥市場，PV患者約有兩萬人，挹注營運可期；尤其，日本藥品管控嚴謹，進入門檻高，Ropeg獲日本藥證代表其品質獲高度肯定。

此外，美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）治療指南近期將Ropeg從PV治療選項中的「其他推薦」升格為2A類的「首選藥物」，無論高、低風險的PV患者、無論先前是否接受過其他治療均適用，搭配藥華藥日本自行組建的行銷銷售團隊，未來日本市場貢獻營收可期。