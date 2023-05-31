因應日益提升的風險，國際相關單位與台灣政府部門已積極研擬數位資產和區塊鏈技術相關法規機制，金管會也將納管區塊鏈應用的相關金融往來，以防範Web3新興交易威脅於未然。趨勢科技Metaverse security計畫負責人古炎秋表示：「加密貨幣交易過程所面臨的風險絕非如想像中單純！如今Web2傳統網路攻擊仍在，使得以區塊鏈技術為基礎發展的新興Web3網路環境面對更複雜的威脅情勢，既有風險如病毒、詐欺甚至釣魚都會持續為駭客所變化利用，當使用者從連網的那一刻開始到交易進行，都有機會暴露在風險中而不自知。」

最常見的風險如釣魚網站，被包裝成金融投資或感情交友的方式來引誘被害者上當，或是在網站內暗藏惡意銷售合約，一旦簽署數位資產便會立即遭駭客盜光，甚至連社群帳號也被入侵，幣圈知名KOL就曾因錯誤設定和誤載惡意軟體而遭駭，不僅為個人數位生活帶來嚴重衝擊，更損失無價的品牌與社群信任。另外，諸如私鑰洩露、Dapp去中心化應用程式詐騙，智能合約漏洞，也都可能讓數位資產在去中心化平台被盜竊，而面臨難以追回的狀況。

趨勢科技與SecuX合作規畫全系列產品，首波推出聯名冷錢包W20，搭載趨勢科技ChainSafer區塊鏈信譽評等服務，同時針對Web2及Web3驗證強化防偽、防詐能力，並且能與裝置中既有防毒軟體並存，進一步提升防護能力。W20用戶可享有一年期趨勢科技ChainSafer免費安全保護，其他款SecuX冷錢包產品用戶亦可另行付費下載，未來雙方也將陸續合作推出Nifty金屬版冷錢包。