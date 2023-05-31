櫃買中心表示，駿熠電子科技(股)公司及昇華娛樂傳播(股)公司未於規定時限前公告申報112年第1季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師查核報告（含關鍵查核事項）及財務報告附註揭露相關事項，爰依資訊申報作業辦法之規定，櫃買中心分別對該等公司處以違約金新台幣1萬元。