又被錢砸醒了！長榮海運股東會昨日落幕，員工酬勞19.18億獎金今天就入帳，不少員工一早再被國泰世華銀行的入帳通知吵醒，每人平均可領到10～11個月的年中獎金，保守估計約60萬元入袋，買台國產車沒問題。

疫情期間全球運價飆漲，長榮海運連續兩年發出超過40個月年終獎金，按照公司章程，今年員工酬勞將再發放19.18億元，若以公司近3000名員工、月薪6萬來估算，每人平均可加碼領到10～11個月年中獎金。

事實上，長榮海運今年才開出45個月年終獎金、再次榮登「年終王」寶座，有員工最高甚至還領到52個月，因此若加上這次年中再發放的10～11個月，砸錢力道驚人，也就等同於領到了60個月起跳的獎金。

海運業界笑稱，長榮海運員工2022年也曾入袋約50個月的年終加年中獎金，今年又抱回了60個月，這也代表著每人工作僅短短兩年，就霸氣領回了110個月獎金，爽度破表。