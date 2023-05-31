澳洲戰略政策研究所（ASPI）指出，白宮2022年2月發布印太戰略，闡明美國須在印太加大關注的挑戰是「中國正結合經濟、外交、軍事和科技力量，在印太劃設勢力範圍」。

美國頒布印太戰略意味澳洲和美國間出現新的合作發展動態，一方面澳洲要透過加強經濟發展強化與區域國家間的紐帶改善國家安全，二方面也代表澳洲在印太地區與盟邦的防務合作將升級到新高度。

波蘭智庫「華沙研究所」（Warsaw Institute）一篇專文指出，這包括美、英、澳3國領袖2021年9月共同宣布成立AUKUS聯盟，協助澳洲籌獲核潛艦；美、澳、日和印度也透過四方安全對話（Quad）加強彼此間的安全合作聯繫。

澳洲與日本2022年10月更簽署新安全保障合作共同宣言，以應對中國軍事崛起，並商討一旦台海發生事端的必要因應作為。

● 澳洲的國防戰略與軍事能力

澳洲的陸、海、空三軍由5萬8700名現役官兵和2萬5700名預備役人員組成，其中尤以海軍較能對印太地區發揮作用。當前澳洲海軍有約40多艘各型作戰艦艇。

澳洲海軍最大的水面作戰艦包括3艘胡巴特（Hobart）級飛彈驅逐艦、2艘安扎克（Anzac）級飛彈巡防艦和2艘坎培拉級（Canberra）船塢登陸艦，另有6艘柯林斯（Collins）級柴電潛艦及噸位較小的巡邏艦、掃雷艦和輔助艦艇，海軍航空隊有3個直升機中隊。

澳洲過去大部分時間的防衛戰略主要是保護海上通道以防遭潛在侵略者攻擊。承平時期澳洲透過雙邊和多邊聯盟構建防衛安全，戰時則透過盟國集體防衛承諾來最大化提高安保。

● 美澳軍事合作

澳洲將透過AUKUS協議，由英、美協助籌獲至少8艘配備傳統武器的核潛艦。3國並同意在極音速武器和電戰能力方面合作，之後合作領域會延伸進入量子科技、AI人工智慧與網路安全等。

美英澳3國領袖2023年3月共同宣布，澳洲核潛艦將採英國設計，但會搭配許多美國技術。鑒於整體工作複雜程度，澳洲的核潛艦恐得等到2040年代才能下水，因此將在2030年代初期先購買3到5艘美製維吉尼亞級核潛艦填補戰力。

根據AUKUS協議，美國今後幾年會加速派艦造訪澳洲，2027年底前做到讓美軍核動力攻擊潛艦能在澳洲西部的伯斯（Perth）輪替駐防。

澳洲軍力獲得強化後，在南海平衡中國的力量將是任務之一，與負責穩定區域北部局勢的日本共同為美國在印太南北兩端遏止中國的海上威脅。