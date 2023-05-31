一名女網友分享，每天上班加午休的時間長達9小時，但比起午休1小時，她更希望可以提早下班，因此認為公司可以縮短午休時間，或是乾脆不要午休，引起網友熱烈討論，不少上班族爆共鳴。

一名女網友日前在Dcard上分享，表定上班時數是8小時，但每天早上8點進公司，午休1小時，直到下午5點才能回家，算下來1天要在公司裡待滿9個小時，讓她感覺好像每天實際是上班9個小時。原PO認為與其把身體禁錮在公司整整9小時，不如將中午休息時間縮短或取消，這樣就可提早下班。

貼文引起網友討論，不少上班族爆共鳴，「我休1.5小時，被綁更久」、「加上我通勤來回要1個小時出頭，超崩潰，每天有11個小時都為了工作」、「休息時間這個政策立意是好的，錯在一堆垃圾資方會去拗勞工時間」、「我也覺得是9小時，應該連上下班的交通時間1小時都要算到薪水」。

不過，也有網友持不同意見說，午休1小時很重要，已經習慣慢慢吃飯半小時，然後睡覺1小時，畢竟工作真的很耗腦，不睡覺真的不行，而且中午有多休息那1個小時，精神真的會差很多，下午做事情的效率也會比較好。