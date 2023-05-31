一手打造冠軍陣容的勇士總裁兼球隊總管的邁爾斯（Bob Myers），幾度傳出離隊消息，今（31日）經由《ESPN》天王記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）確認，邁爾斯已經離開勇士球團，

48歲的邁爾斯，合約將於6月底結束，儘管勇士提出一份能讓他成為聯盟最高薪總管的續約內容，邁爾斯仍決定離開待了12年的勇士，並表示自己的離去只是時間問題，還不確定自己的下一步該怎麼走。消息人士告訴《ESPN》，邁爾斯始終與史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）、克雷湯普生（Klay Thompson）、卓雷蒙格林（Draymond Green）和科爾（Steve Kerr）保持聯繫，做出離隊決定前也已經告知他們。

經紀人出身的邁爾斯在2011年加入勇士管理階層，擔任球團助理總管，隔年升官成為球隊總管，除了「浪花兄弟」柯瑞、湯普生外，邁爾斯一手選入卓雷蒙格林、哈里生巴恩斯（Harrison Barnes）和盧尼（Kevon Looney）等奪冠拼圖，更從自由市場盤來伊戈達拉（Andre Iguodala）、杜蘭特（Kevin Durant）提升球隊實力，邁爾斯任職12年中，勇士6度打進總冠軍賽，4次拿下總冠軍。

沃洛納斯基表示，隨著邁爾斯的離開，勇士老闆喬拉科布（Joe Lacob）有望拉拔兒子柯克（Kirk Lacob）和小鄧李維（Mike Dunleavy Jr.），兩人分別擔任勇士籃球營運執行副總裁、營運副總裁的職位。