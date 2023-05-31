儘管歐洲－大西洋區域毫無疑問仍將是英國的安全首要關切，且直到2030年，英國本地面臨的最大威脅仍將是俄羅斯。柏德提到，歐洲的安全與歐洲以外地區的安全密不可分，這是越來越清楚的現實；此外，英國還肩負聯合國安全理事會常任理事國的責任。

柏德指出，正如澳洲、紐西蘭、日本、韓國、新加坡等英國在印太區域最親近的盟友和夥伴陸續採取措施，以對抗俄羅斯在歐洲製造的不穩定局勢並支援烏克蘭，英國也必須對中國構成的挑戰保持警戒。

他說，中國將越來越與英國直接競爭，並將有能力擾亂、破壞關鍵科技和物資供應鏈，包括微處理器、半導體、稀土元素。中國的軍事、情報、太空和資訊科技能力造成的威脅與日俱增。英國軍情單位評估，在2030年，中國就會對英國的海外利益和經濟安全構成最大挑戰。

柏德去年9月就任國防部軍情首長，此前在情報和安全單位「政府通訊總部」（GCHQ）服務約30年。他今天應英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）邀請發表演說，聚焦英國軍情部門現階段工作重點與相關科技應用，演說後與聽眾進行非公開的問答互動。

柏德提到，人工智慧（AI）將大幅改變國家與非國家行為者蒐集、分析數據以及發展各項能力的方式，量子運算和感測技術則可望造成根本性的變革，這類先進科技將擴大、加速軍方對戰場情勢的理解並提高決策速度。

「競賽已開始」，柏德示警，中國已表明有野心在2030年以前，在量子科技和人工智慧領域達成領先全球。

柏德說，英國軍情單位已採用大數據分析、機器學習、人工智慧等先進科技和技術，以提升工作效率、維持全球競爭力。不過，科技的發展也影響各方在資訊環境的競爭樣態。

他說，數位科技將被更廣泛運用於形塑各國政府與公民對衝突情況的理解，同時能發揮誤導、欺瞞、混亂公眾視聽的作用，甚至足以「削弱國家的戰鬥意志和戰鬥能力」。

在先進武器系統研發方面，柏德示警，不同於過去數十年，各界已不能預設先進國家武裝部隊將可持續壟斷相關武器的使用。

他指出，商業化和市場機制可降低敵方取得相關科技的門檻，減少敵方建構各項必要能力的成本，包括獲取更加輕巧、隱匿性更好的工具和能力，並透過大規模部署，對打擊目標構成可信、不可忽視的威脅。