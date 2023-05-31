民進黨總統候選人兼黨主席賴清德日前出席台大活動時，提到最想與大陸國家主席習近平共進晚餐。對此，有媒體以相關話題進行街訪，受訪民眾多對此持負面看法，有人更直言賴清德太假、太矯情。

賴清德日前出席台大政治系舉辦的「2024校園總統馬拉松」座談會，期間接受學生的快問快答挑戰，當被問到最想與哪位國家元首共進晚餐時，賴秒回「習近平」，並提到會藉機勸對方放輕鬆、不用壓力那麼大。

《中天辣晚報》昨（30）日派出記者「辮子妹」就上述話題在北市街頭對民眾隨機街訪，受訪者大都對賴的說法持負面態度，「太假、太矯情了，他不是一直反對跟大陸往來嗎」、「民進黨已經不知道自己在幹嘛了」、「滿瞎的」、「這是作秀吧」。

另外，大陸外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上也被外媒問到此話題，他強調台灣是中國的一部分，對於台灣島內候選人的言論，不發表評論。毛寧並強調，一個中國原則是海峽兩岸都應該堅持、也是最利於維護台海和平穩定的關鍵所在。