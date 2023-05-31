本土劇男星許仁杰去年遭爆與同劇演員謝京穎假戲真做，不僅互動曖昧還被直擊半夜密會，不過雙方皆發出聲明否認戀情，如今謝京穎大方認愛張書偉，許仁杰則傳出態度消極不願面對妻子亞希，甚至不給家用，直到妻子決定放棄所有離婚條件「淨身出戶」，許仁杰才願意簽字。

根據《鏡週刊》報導，許仁傑老婆亞希的乾哥曾發文透露，許仁杰這段時間以來對孩子不聞不問，過著偽單身的生活，而在夫妻倆處於分居狀態的期間內，亞希完全不知男方住哪，連子女的扶養費都是由亞希一肩扛下，就算被發現出軌謝京穎仍不處理，擺爛到女方家人看不下去，最後亞希心死決定淨身出戶，許仁杰才願意簽字離婚。

事實上，許仁杰去年被爆出與謝京穎假戲真做後，隨即發出聲明否認，強調「我本人與謝京穎小姐，僅是單純的工作夥伴，如今家務事搬上台面，對浪費這樣的社會資源本人感到抱歉」並坦言去年4月中進劇組拍攝前與老婆的關係就已產生變化，目前夫妻確實分居中。

此外，當時消息曝光後，亞希也發文證實，許仁杰限制家用、持續存在自殘及情緒問題等傳聞；然而，沉寂兩個月後，亞希再針對許仁杰的言行發文「從來沒有人架著刀要你婚內出軌，也沒有人要你謊話連篇的表演偽善，表裏不一...別總逼的女人忍無可忍時，證據公諸於世」。

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