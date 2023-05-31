不少大專院校會替學生安排校外實習，好幫助適應職場，一名網友表示，身邊一名大學三年級朋友在台灣Google實習，光是薪水就高達10萬，還有其他大小津貼可領，讓他既羨慕又驚訝，將其PO上網隨即引發熱烈討論，但有網友分享朋友在Google實習實際狀況，「朋友在裡面2個單位實習過了，能不能轉正職都不知道，還不知未來在哪。」

原PO前天（29日）於PTT工作板指出，偶然聽到在台灣Google實習的朋友說，公司光是實習生的薪水就約有10萬，還不含大小補助津貼，令他非常吃驚。以10萬來說是外商公司、年資須滿5年，且多數是錄用中央、中興、中山或中正大學電機碩士生。

原PO不禁感嘆，朋友才大三、僅是實習生而已，就已領得比業界人士還多，「怎麼會差異這麼大？」貼文引發網友留言說，「Google看實力給薪啊，跟學歷幫的貴族不一樣」、「實習名額少，能進去的應該都超強的吧」、「不然給月薪3萬你是人才你會想去？」

但也部分人認為實習月薪10萬不可能，更有網友分享朋友在Google實習的狀況，指實習生都有一定的實力，但要在公司內部轉正並不容易，「台灣沒那麼多啦」、「台灣Google實習生10萬？」、「實習實力都非常強，但不見得能轉正，我朋友就在裡面實習2種不同職位了，目前還不知道未來在哪裡」。