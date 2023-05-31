豆府新任4席董事為董事長吳柏勳、總經理吳孟哲、協理巫諾文、蕭智元，其中巫諾文為接替屆齡退休的林育立董事席次。3席獨立董事為晶睿董事藍志忠、台新政獨董林家振、萬能科大副教授呂堂榮，均與上屆相同。

豆府2022年合併營收24.15億元、年增達34.77％，歸屬母公司稅後淨利2.67億元、年增達74.67％，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）10.36元亦創近6年高點。董事會決議配息10元，亦創歷年新高，已於4月26日完成發放。

豆府表示，隨著疫情逐步趨緩，2022年民眾出門消費意願明顯回溫。集團去年合計新展10家店，包括開出新品牌「阿達師五星麵舖」，同時戮力強化實際到店體驗、調整既有門市體質，雖然去年合計僅淨增3家店，但整體營運表現較前年明顯提升。

受惠疫情緩解後外食需求維持暢旺，配合展店效益顯現，豆府2023年前4月自結合併營收10.01億元，年增達9.53％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利1.05億元，季減1.17％、仍年增達69.81％，每股盈餘4元，雙創歷史次高。

展望後市，豆府將以多品牌與多角化經營策略，積極擴大集團市占率。今年目標新展逾10家門市，截至5月中已新展4家，包括2家「韓姜熙的小廚房」、1家「阿達師五星麵舖」，以及甫於10日正式開幕的正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」台中Lalaport店。

除了門市家數持續增加，豆府集團APP也於4月上線，透過科技結合跨品牌行銷能力，可望持續提升與消費者間的互動與黏著性。配合集團多角化經營，陸續推出如即食與冷凍食品等產品，可望為集團長期發展增添動力。