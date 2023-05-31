Verbatim為中環近年併購的全球性品牌，目前營收占比近5成，此次電腦展中環展示由Verbatim團隊開發的全新解決方案，包括M-disc千年檔案光碟的資料備份系統「3-2-1 Eternity Back Up」，凸顯光儲存搭配硬碟及SSD儲存的重要性，帶動個人及企業冷數據備份風潮。

中環表示，該系統倚賴光碟資料無法被篡改或刪除的紀錄特性，成為預防重要資料遺失及勒索病毒威脅的關鍵工具，該方案適用於個人及多種行業，包括銀行、醫院、學校等。這一全新解決方案將為各行業帶來更高效、更安全的工作環境，確保了數據的完整性和可恢復性；同時，M-disc作為一種高度耐久的儲存媒介，能夠長期保存資料，為用戶提供更可靠的數據保護解決方案。

Verbatim及旗下電競品牌SureFire此次推出了一系列嶄新產品，滿足疫情後旅遊、商務出差以及電競玩家的需求，彰顯了Verbatim及SureFire作為行業領先品牌的決心和能力。

展望未來，翁明顯表示，中環首季轉盈，預估第2季可持續獲利，下半年隨著旗下Verbatim進入傳統消費性電子旺季，預期中環也將賺錢，看好中環今年可望擺脫虧損重回獲利。